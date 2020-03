Idris Elba mówi o koronawirusie. Szczegółowo nakreślił swoją sytuację

Elba w najnowszym wideo zamieszczonym na Twitterze wyjawił, że nie jest pewien, kiedy dokładnie zetknął się z wirusem. Przyznał jednak, że podejrzewa, iż mogło to mieć miejsce właśnie podczas charytatywnej imprezy. – Trudno powiedzieć, kiedy złapałem chorobę i kiedy zetknąłem się z wirusem. Podejrzewam, że mogłem już go mieć 4 marca, stykając się z osobą zarażoną – powiedział w filmiku.

– Dla wyjaśnienia. To Sabrina chciała być przy mnie. Kocham ją nad życie i zrobiłbym dla niej to samo. Kiedy na świecie dzieje się coś takiego jak teraz, miłość jest wszystkim, co masz. Jak mógłbym odrzucić jej wsparcie? – mówił w wideo. – Bierzemy pod uwagę, że też mogła się zakazić. I jak bardzo zależy mi na jej bezpieczeństwie, oszacowaliśmy ryzyko i postanowiliśmy zostać razem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie – dodał.