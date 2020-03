Idris Elba zaraził żonę koronawirusem. "To Sabrina chciała być przy mnie"

Idris Elba podejrzewa, że zaraził się 4 marca, bo miał wtedy styczność z nosicielem koronawirusa (o czym dowiedział się po fakcie). Niedawno zamieścił w mediach społecznościowych filmik, tłumacząc, jak się czuje i dlaczego przebywa w izolacji ze swoją żoną . – Dla wyjaśnienia. To Sabrina chciała być przy mnie. Kocham ją nad życie i zrobiłbym dla niej to samo. Kiedy na świecie dzieje się coś takiego jak teraz, miłość jest wszystkim, co masz. Jak mógłbym odrzucić jej wsparcie? – mówił Elba.

- To się oczywiście może zmienić w ciągu najbliższych tygodni. Będziemy was o wszystkim informować – powiedziała trzecia żona aktora, młodsza od niego o 16 lat.

Idris i Sabrina przebywają w izolacji w Nowym Meksyku, gdzie aktor jeszcze do niedawna kręcił nowy film dla Netfliksa, western "The Harder They Fall". Małżonkowie wykorzystują wolny czas do grania w gry wideo, szachy. Sabrina zdradziła również, że jej muzykalny mąż zabrał się za naukę gry na gitarze.