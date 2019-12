Il Divo na święta: Celebracja świątecznych utworów

Uwielbiany nie tylko przez Polaków, ale też na świecie kwartet Il Divo, kończy trasę koncertową "A Holiday Song Celebration”. Zespół rozprzestrzenia świąteczną atmosferę, zachęcając tym samym do wspólnego celebrowania Bożego Narodzenia. Kwartet wystąpi w listopadzie 2020 r. w Krakowie.

Międzynarodowy kwartet ma rzeszę fanek na całym świecie (Materiały prasowe)

Świąteczna atmosfera powoli dociera do wszystkich zakątków świata! Co słychać u kwartetu Il Divo? Carlos Marin, Urs Bühler, Sebastien Izambard i David Miller wyjechali w bożonarodzeniową trasę już 17 listopada i ostatecznie zakończą ją o jeden dzień później niż wcześniej planowano, 22 grudnia. Oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie panowie spędzą w sumie ponad miesiąc.

Do swoich domów powrócą zaledwie na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. "Celebracja świątecznych utworów”, bo tak nazywa się ten koncert, to wyjątkowy projekt. Z nagrań wideo, które fani zespołu zamieścili do tej pory na kanale YouTube widać, że nie tylko publiczność znakomicie się bawi, ale także sam zespół!

Na filmikach z koncertu w Beacon Theater w Nowym Yorku dostrzec można świąteczną atmosferę. Biały fortepian i niewielka orkiestra na tle połyskujących choinek, magiczne oświetlenie oraz naprzemiennie czerwona i błękitna sceneria nadają prawdziwie bożonarodzeniowego klimatu. Carlos i David występują w czarnych garniturach, z kolei Urs i Sebastian, dla kontrastu, ubrani są w białe marynarki.

Trzeba przyznać, że Bühler z białym wiązaniem pod szyją i Izambard z pokaźną czarna muchą prezentują się naprawdę świątecznie! Panowie żartują między sobą, grają na instrumentach, takich jak dzwonki i grzechotki. Widać, że koncert celebrujący Święta Bożego Narodzenia sprawia im ogromną radość, co z kolei błyskawicznie przenosi się na publikę.

Podczas koncertów zaprezentowane zostały nie tylko bajeczne wykonania największych świątecznych piosenek, wzruszające i znane całemu światu kolędy bożonarodzeniowe, ale także utwory z gatunku muzyki poważnej i największe hity kwartetu. Goście mogli usłyszeć między innymi: "White Christmas”, "Silent Night”, "When a Child is Born”, "Adagio”, "Adeste Fidels, "Ode to Joy”, "Ave Maria”, "Hallelujah”, "You Raise Me Up”, "Amazing Grace”, "Mama” oraz "You will Never walk alone”.

W samym tylko grudniu 2020 r., panowie zaplanowane mieli aż dwanaście koncertów. Warto jednak zaznaczyć, że trasa została zorganizowana w taki sposób, aby każdy z członków Il Divo mógł spędzić święta z najbliższymi. Trzy ostatnie koncerty odbędą się w Kalifornii.