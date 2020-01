Il Divo: Nieoczekiwane chwile na koncertach gwiazd

Co łączy Il Divo, Jon Bon Joviego i Andreę Bocellego? Oprócz tego, że wszyscy są światowej sławy gwiazdami, to każdy z nich potrafi w szczególny sposób docenić swoich fanów, a czasem nawet im pomóc!

- David Miller z Il Divo cierpliwie robił zdjęcia ze swoimi fanami. Czekałyśmy wtedy na samochód zespołu po drugiej stronie ulicy. Kazałam Mayi usiąść na ławce, żeby nie upadła. Przeszłam przez ulicę, aby zobaczyć, czy uda mi się go dojrzeć i zrobić mu zdjęcie dla Mayi. Gdy wsiadał do limuzyny, stałam tam. Położyłam rękę na jego przedramieniu i zapytałam: czy mogę ci coś powiedzieć? David spojrzał na mnie, a ja wskazałam w kierunku Mayi i powiedziałam, że ta kobieta po drugiej stronie ulicy ma prawie 92 lata (…) słucha Il Divo i to ona jest powodem, dla którego tej nocy przyjechałyśmy tutaj aż ze Szwajcarii - można przeczytać w komentarzu Danieli, przyjaciółki głównej bohaterki tej historii.

- Ten młody człowiek jest moim bohaterem. Zawsze będę pamiętała jego imię i to, jak szczęśliwa dzięki niemu była stara kobieta po drugiej stronie ulicy - moja przyjaciółka. Dziękuję ci Davidzie Miller, to najlepsza historia świąteczna. Gdybym mogła, rozesłałabym tę informację wirusem i dałabym znać całemu światu! Mała życzliwość może być warta miliony dolarów! - komentuje wzruszona Daniela. Jak widać życzliwości na pewno nie brakuje członkom zespołu Il Divo.

Podczas koncertu zespołu Bon Jovi na PGE Arenie w Gdańsku w 2013 r. jeden z fanów planował oświadczyć się wybrance swojego serca. Agencja Prestige MJM, organizator wydarzenia, doceniając wyjątkowość takiego momentu i zapał mężczyzny, wielokrotnie wysyłała zapytania do managementu o umożliwienie zaręczyn w trakcie wydarzenia. Niestety nie przyniosło to skutku.

Do podobnego wydarzenia doszło także z udziałem kwartetu Il Divo podczas ostatniego koncertu w Łodzi. Wprawdzie management i sam zespół nie mieli o niczym pojęcia, jednak organizator był w plan wtajemniczony. Podczas utworu "Hallelujah” jeden z widzów siedzący w pierwszym rzędzie wstał i oświadczył się swojej wybrance. Sytuacja była starannie zaaranżowana, wraz z podaniem kwiatów w odpowiednim momencie, które kilka godzin wcześniej kurier dostarczył do hali.

- To był najpiękniejszy koncert w historii występów Il Divo w Polsce. (…) A to, co zrobili z kobietą, której chwilę wcześniej oświadczył się jej chłopak – było cudowne! Tańczyli z nią na scenie, wypytywali o ślub i byli niesamowici. Myślę, że to było zaskoczeniem nie tylko dla fanów kwartetu, ale także dla samych artystów – mówił tuż po koncercie Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizowała występ Il Divo w ubiegłym roku w Polsce.