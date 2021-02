Ile?! Andrzej Chyra spodziewał się, że uzbiera znacznie mniej

Kolejny finał WOŚP za nami. Choć fundacja będzie jeszcze długo zliczała wszystkie wpłaty, pieniądze z aukcji itd, to już teraz można mówić o rekordach. Swoje prywatne rekordy biły też gwiazdy, które włączył się w charytatywne akcje, by wesprzeć WOŚP w tym roku. Byliśmy świadkami kilku naprawdę ciekawych licytacji. Wśród nich było sprzątanie mieszkania od Andrzeja Chyry.

Aktor w rozmowie z WP komentował: "Myślę, że jak dobiję do tej dychy, to będzie OK. Ale tu nie chodzi o to, żeby płacić za moje sprzątanie, ale o wpłatę na konto WOŚP". Oj, jak bardzo nie spodziewał się, ile warte będzie to sprzątanie!