Ile Cleo zarabia w minutę? Tabloid wyliczył

Cleo bije rekordy popularności. Jej piosenki na YouTube odtwarzane są miliony razy i nie jest to przesada. Popularność przekłada się na... złotówki. Tabloid sprytnie wyliczył, ile Cleo prawdopodobnie jest w stanie zarobić za minutę śpiewania.

Artystka jakiś czas temu na Instagramie podsumowała miniony rok. Wyliczyła, że zagrała aż 215 koncertów, co przełożyło się w sumie na 14 200 minut śpiewania. A że znana jest średnia stawka, za jaką Cleo koncertuje, "Super Express" wyliczył, ile w takim razie Cleo zarabia za minutę śpiewania.

Jak podaje "SE", Cleo za koncert dostaje średnio 35 tys. złotych. To oznaczałoby, że za minutę śpiewania gwiazda zgarnia 530 zł. Wygląda też na to, że Cleo w 2019 r. zainkasowała blisko 7 mln złotych. Tu trzeba zaznaczyć, że pieniądze za koncert nie trafiają w całości przecież tylko do niej. Zarabia zespół, trzeba opłacić wszystkie dodatkowe usługi itd. Niemniej jednak liczby robią wrażenie.