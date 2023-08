Ile Hakiel zapłacił za detektywów? Kwoty są spore

Hakiel opowiedział fanom m.in. o rozstaniu z dziewczyną, ale i o tym, co doprowadziło do jego rozwodu. Gdy razem z Cichopek poinformowali o zakończeniu małżeństwa, wyznał gorzko, że w ich związku "pojawił się ktoś trzeci". Fani i intenauci nie mieli więc wątpliwości, że to aktorka odeszła do innego.