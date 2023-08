Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski przyspieszą ślub? Jest ku temu dobry powód

Gdy Cichopek miała brać ślub z Hakielem, też się nie spieszyła. To tancerz naciskał na przypieczętowanie ich relacji formalnościami. - To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał - opowiadała Cichopek w "Pani".