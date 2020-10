Gwiazda show TVN w ciąży. Ojcem dziecka trener personalny

Są tacy uczestnicy, którzy zapisują się na stałe w pamięci widzów. Ilona Bekier z pewnością należy do tych osób. W piątej edycji tanecznego programu zajęła trzecie miejsce ex aequo z Tomaszem Barańskim, którzy w zaciętej walce przegrali z Jakubem Jóźwiakiem oraz Pauliną Figińską. Choć Bekier nie wygrała show, jej kariera nabrała tempa. Została choreografem w programach telewizyjnych "Bitwa na głosy" i "You Can Dance". Współpracowała też z Augustinem Egurrolą.