Tomasz Barański ma nową partnerkę. Kim jest piękna blondynka?

Tomasz Barański zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "You Can Dance". Udało mu się dostać prawie do samego finału, ale niestety odpadł w przedostatnim odcinku. Następnie pojawił się w "Tańcu z gwiazdami", gdzie był jednym z trenerów. Oprócz kariery w showbiznesie prowadził własną szkołę taneczną "Next", gdzie poznał jedną ze swoich partnerek.