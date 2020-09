Kompletny upadek. Kupiła alkohol i zalała się łzami na ulicy

Ilona Felicjańska niczego się nie wstydzi - również tego, że zmaga się z chorobą alkoholową. Publicznie się do tego przyznaje i co jakiś czas informuje o swoich wzlotach i upadkach. W kwietniu br. poinformowała, że przebywa w szpitalu psychiatrycznym, do którego sama zresztą się zgłosiła. Pomoc specjalistów okazała się niezbędna w dalszym leczeniu. I choć jakiś czas temu ogłosiła, że zapanowała nad nałogiem, problem wraca jak bumerang. Dowodem na to jest choćby jej ostatnie zachowanie.