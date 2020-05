Ilona Felicjańska filozofuje: "To my sami robimy sobie tutaj niebo albo piekło"

"Ludzie widzą to, co chcą. Ludzie czują to, na co są gotowi. Ludzie oceniają i krytykują innych najczęściej ze strachu i braku wiary w siebie" – zaczęła swój post Felicjańska.

"Szczęśliwy człowiek znający swoją wartość i mający swoje pasje tego nie robi. Szczęśliwy człowiek zabiera głos wtedy, kiedy jest o to poproszony. A nawet wtedy opowiada swoją historię. Nie ocenia. Dlaczego zatem tak często 'łamiemy się' pod wpływem słów innych ludzi? Dlaczego tak często oczekujemy pochwały, a nawet nagrody za nasze czyny? To my sami i nasza satysfakcja jest nagrodą. Nasze wewnętrzne poczucie wartości ma być celem. Celem wszystkiego co robimy. Co mówimy. Co myślimy. Bo to my sami robimy tutaj własny i tylko dla nas najlepszy świat. To my sami robimy sobie tutaj niebo albo piekło. Mamy wybór".