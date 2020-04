Ilona Felicjańska przemówiła. Dodała obszerny post

- Z poszukiwaniem szczęścia wiąże się podążanie własną droga, bez obracania się na innych, bez korzystania z gotowych scenariuszy i bez przejmowania się, co inni o nas pomyślą. Bądź sobą i nie naśladuj. Nie zastanawiaj się nad tym, że ktoś ma lepiej od ciebie. Zazdrość jest toksyczną emocją, a to, że trawa po drugiej stronie płotu jest bardziej zielona, jest nieprawdą - zaczęła.

- To, co dostrzegamy na zewnątrz jest kreacją. Wydaje nam się, że ktoś ma lepiej, łatwiej, że jest bardziej utalentowany, ma fajniejszego męża, powodzi mu się w pracy. Nie ulegajmy złudnemu przekonaniu, że tak jest naprawdę. Ani temu, że gdybyśmy byli na jej czy jego miejscu, czulibyśmy się szczęśliwsi. Czy ktokolwiek przypuszczał, że będąc u szczytu sławy modelką, przeżywam rodzinno-alkoholowy koszmar?

- * Ładnemu nie jest łatwiej, a sławnemu wręcz gorzej, bo spada z wyższego konia, publicznie, wstyd jest więszy, a trzeźwienie przy zaitneresowaniu mediów go potęguje i dobija hejtem.* Że miałam dla kogo żyć? A jednak piłam. Jeśli chcesz przestać pić dla kogoś, nie zrobisz tego, to nie jest wystarczająca motywacja. (...) Że miałam nawrót i piłam? Tak, bo okazało się, ze jeszcze mam wiele do zrozumienia i zmiany w sobie przed czym chciałam uciec, co ukrywałam sama przed sobą.