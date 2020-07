Ilona Felicjańska rozstała się z mężem. Paul Montana pokazał SMS-a

Związek Ilony Felicjańskiej i Paula Montany jest burzliwy od samego początku. Para często się kłóciła, a swoje problemy przenosiła do mediów. Ostatnio, podczas podróży do USA, zostali aresztowani przez policję. Montana powiadomił służby po jednej z awantur.

Po powrocie do Polski Ilona Felicjańska zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego, ponieważ znowu nie radziła sobie z alkoholem. Deklarowała wówczas, że wielkim wsparciem jest dla niej mąż.

"Chcę ci przypomnieć, że nie jesteś 'single', bo masz żonę. Nie mamy rozwodu, a takie działania są na twoją niekorzyść. To znaczy, że szukasz przygód, zapraszasz. Dla mnie ok. Tak robiłeś od początku naszej znajomości. Nie wiem, jak to się będzie miało do ugody rozwodowej" - napisała celebrytka.