Ilona Felicjańska tłumaczy fanom, czym jest prawdziwa miłość

Ilona Felicjańska i jej mąż Paul Montana wrócili od Polski. Modelka tłumaczy swoim fanom, na czym polega miłość idealna.

"Czym są te podobieństwa? To kierunek, w którym dwoje ludzi chce podążać w danym momencie swojego życia. To pragnienia i potrzeby dwojga ludzi, które mogą być wzajemnie zaspakajane. Czym z kolei są te różnice? To cała feeria doświadczeń jednego człowieka, którą pragnie poznać ten drugi i odwrotnie. To coś, co jest niedostrzegane w sobie przez jednego człowieka, a co może zostać odkryte i zauważone za sprawą obecności tego drugiego i odwrotnie. W skrócie, można powiedzieć, że podobieństwa przyciągają dwoje podróżników do siebie, natomiast różnice między nimi sprawiają, że odkrywając siebie wzajemnie, będą się świetnie bawić w trakcie wspólnej podróży".