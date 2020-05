Ilona Felicjańska znowu prawi mądrości. Bez maseczki o nieposłuszeństwie

"Nie stajemy się nieposłuszni w poszukiwaniu wolności, gdyż jedynie człowiek wolny potrafi być nieposłuszny. Jeśli ktoś, kto wątpi, czyni to świadomie, wątpliwości doprowadzą go do źródła mądrości, a nieposłuszeństwo do zdrowej refleksji" - czytamy w myśli zacytowanej przez Felicjańską.