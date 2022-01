Ilona Łepkowska bezlitosna dla polskich gwiazd. "Bezwstydne epatowanie bogactwem"

Kryptoreklama?

Scenarzystka nie ma wątpliwości co do jednego. – Jeśli ktoś fotografuje się z właścicielem sieci hoteli i umieszcza to internecie, nie może to być działanie bezinteresowne. Tym bardziej że wiadomo, że takie posty wywołają mniejszą czy większą falę hejterskich komentarzy, a jednak te osoby to robią. Prosty wniosek jest więc taki, że są w jakiś sposób do tego zobowiązane. To żenujące, tym bardziej że chodzi o ludzi, których stać na to, żeby za taki wyjazd zapłacić pełną cenę - argumentuje.