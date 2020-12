Ilona Ostrowska nie boi się pokazać bez makijażu. Fani nie mają wątpliwości

"Swingersi". Ilona Ostrowska: "Takiej roli jeszcze do tej pory nie grałam"

Do powyższej listy trzeba dorzucić także Iloną Ostrowską, która niejednokrotnie wrzucała na swój Instagram naturalne selfie. Żadnych "upiększaczy" nie znajdziemy także na jednym z jej ostatnich postów. Aktorka zapozowała do zdjęcia po odbyciu treningu jogi. "Joga z rana jest kochana. Czego i wam życzę" – napisała, dodając też hashtag „wolna głowa”.

Internauci docenili zarówno wizerunek aktorki bez makijażu, jak i jej aktywną postawę. "Nasza Ilonka robi się wysportowana", "Piękne zdjęcie", "Jak to mówią, gibkie ciało to za mało, wolna głowa to swoboda!", "Anioł nie kobieta" – napisali. Swój zachwyt wyraziła także Natalia Przybysz. A sama Ostrowska nie bez przyczyny w swoim następnym poście wrzuciła zdjęcie z kapslem z napisem "Rób to, co kochasz". Aktorka bez wątpienia stosuje się do tej zasady.