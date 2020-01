Iman wspomina Davida Bowiego. "Wieczna miłość"

Legenda Davida Bowiego nie przemija. Cztery lata po jego śmierci fani, wielbiciele, przyjaciele i bliscy wspominają ikonę popkultury. Żona muzyka zaś - miłość życia.

David Bowie to niekwestionowana ikona muzyki rozrywkowej. Do perfekcji opanował sztukę łączenia pozornie nieprzystających do siebie gatunków, tworząc zupełnie nową jakość dźwięku. Tym samym stał się inspiracją dla całych pokoleń muzyków.