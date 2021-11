IMPACT FESTIVAL

Muzyka Black Label Society to studium adrenaliny, wściekłości i szczerych emocji, które odgrywają wyjątkową rolę w życiu każdego fana formacji. Grupa tworzy hymny, które pasują zarówno do zabawy jak i przeżywania wielkich życiowych tragedii. To szczera muzyka, przy której można świętować, bawić się i wylewać łzy. Epickie utwory jak "Stillborn", "Bleed for Me", "Funeral Bell", "In This River", "Concrete Jungle", "Parade of the Dead", "My Dying Time" i "Room of Nightmares" mają miliony pobrań, streamów i wyświetleń video. Są to gotowe ścieżki dźwiękowe do wieczornych harców, zamieniających się leniwie w oszałamiające poranki. Przez Black Label Society przewinęło się wiele znamienitych nazwisk. Byli wśród nich członkowie, takich legend jak Alice In Chains, Metallica, Type O Negative, Clutch, Danzig i Megadeth. Tymczasem zespół konsekwentnie definiowany jest poprzez niepowtarzalny głos Wylde'a, charakterystyczne brzmienie jego gitary oraz miarowe dudnienie basisty Johna DeServio. Bluesowy gitarzysta Dario Lorina i mocarny perkusista Jeff Fabb dołączyli do Wylde'a i DeServio odpowiednio w 2013 i 2012 roku. Frontman Black Label Society to charyzmatyczna, pełna energii bestia i wytrawny showman, którego serce i dusza wypełnione są nieokiełznaną pasją. Zakk czuje się wyśmienicie zarówno w miażdżących blues-rockowych utworach, jak i akustycznych i/lub fortepianowych balladach. Sygnatura Zakka na gitarze Les Paul Bullseye wisi w Rock N' Roll Hall of Fame, jego sławne skórzane spodnie w L.A. w Grammy Museum, a jego odciski dłoni widoczne są na Rock Walk of Fame w Hollywood. Słynny muzyk napisał również motyw przewodni dla najważniejszej amerykańskiej ligi baseballu i gościł na okładkach wszystkich światowych magazynów gitarowych. Zakk był najpilniejszym uczniem Black Sabbath. Przez długie lata pracując jako gitarzysta Ozziego, był współautorem współczesnych klasyków Osbourne'a: "No More Tears", "Mama I'm Coming Home", "Road to Nowhere" i "Miracle Man". Wraz z basistą Ozzy'ego Blasko i byłym perkusistą Queens Of The Stone Age Joey'em Castillo, Wylde składa wierny hołd przodkom metalu jako frontman Zakk Sabbath. Dyskografia Black Label Society to gotowa instrukcja, jak fachowo tworzyć szczery, nieograniczony, amerykański hard rock z mocnym metalowym akcentem. Sonic Brew (1999), Stronger Than Death (2000), 1919 Eternal (2002), The Blessed Hellride (2003), Hangover Music Vol. VI (2004), Mafia (2005), Shot to Hell (2006), Order of the Black (2010), Catacombs of the Black Vatican (2014) i Grimmest Hits (2018) powinien znać każdy aspirujący muzyk bluesowo - rockowy. "Sonic Brew był początkiem. Nie mogę uwierzyć, że minęło 20 lat" - zachwyca się Zakk.