Internautka obraziła Joannę Racewicz: "Kwadratowa lampucera". Ostra reakcja gwiazdy

Joanna Racewicz walczy z hejterami. Pokazała ich twarze

Dziennikarka wyraźnie dba o to, by na jej instagramowym profilu regularnie pojawiały się kolejny wpisy. Racewicz chętnie wypowiada się na tematy społeczne, często komentuje także najważniejsze wydarzenia związane z polską sceną polityczną. Niestety w związku z codzienną aktywnością w sieci dziennikarka nierzadko spotyka się z internetowym hejtem, który jednak stara się aktywnie zwalczać. Niegdyś Racewicz zaprosiła nawet jedną z hejterek na kawę. Gdy zaś w ubiegłym roku pewien internauta w wyjątkowo nietaktowny sposób skomentował jej wygląd, dziennikarka zapowiedziała zgłoszenie sprawy do prawnika. Mało tego, wówczas zdecydowała się także upublicznić wizerunek mężczyzny.