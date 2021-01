Straciła dziecko krótko po porodzie. Grób męża mówi wszystko

Irena Santor była jeszcze nastolatką, gdy dołączyła do zespołu Mazowsze. To właśnie tam poznała skrzypka Stanisława Santora. Miłość spadła na nich jak grom z jasnego nieba, niedługo potem wzięli ślub. Jednak wkrótce los wystawił ich na próbę. Stanisław cierpiał na depresję, a ich małżeństwo pomału się rozpadało.

Rozstali się po 19 latach, ale do końca jego życia (Stanisław Santor zmarł w 1999 r.) pozostali przyjaciółmi. Jak niedawno pisaliśmy, Santorom nie dane było wychowywać dziecka, bo choć Irena była w ciąży, to doszło do komplikacji i noworodek zmarł krótko po porodzie.