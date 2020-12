Mówili, że skoczyła z 16. piętra. Plotką żyła przed laty cała Polska

Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

Wszyscy myśleli, że nie żyje

Depresja męża i śmierć dziecka

- Do końca życia byliśmy przyjaciółmi. Lata przeżyte z moim mężem to najwspanialsze chwile i nie zamieniłabym ich na inne - wspominała po latach gwiazda.

Koleżanka zginęła na miejscu

- Wtedy zrozumiałam, że trzeba się cieszyć z każdej chwili, że samo to, że budzę się rano i patrzę na słońce to już jest szczęście - opowiedziała później Santor.

Dramatyczna diagnoza

- Opatrzność widocznie uznała, że jeszcze nie przyszła na mnie pora. Dlatego staram się ten czas, który mi pozostał, wykorzystać, robiąc to, co potrafię najlepiej. A najlepiej wychodzi mi śpiewanie - mówiła w rozmowie z "Życie na gorąco".

"Pani Irena była w kiepskim stanie"

W tej samej rozmowie odniosła się też do działań rządu w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Nie były to miłe słowa.

- Mam wielki żal do władz, że poza małymi wyjątkami nie wspomagają ludzi kultury. Dopóki byliśmy im potrzebni, umilaliśmy im czas, to było fajnie . Teraz się od nas odwrócili. To smutne. Traktują nas po macoszemu, a przecież płacimy podatki jak wszyscy. Jestem pełna nadziei, lada chwila otworzą się teatry i wszystko zacznie wracać do normy.