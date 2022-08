Irena Santor znalazła swoją przystań. A wydawało się, że wybierze Skolimów

Popularna "Santorka" i Zbigniew Korpolewski związali się w latach 90. i przeżyli razem ćwierć wieku. Co ciekawe nigdy nie spijali sobie nektaru z dziubków. Znajomi wspominają, że byli jak, nie tyle woda i ogień, ale dwa ognie. To była prawdziwie płomienna miłość, a mimo to nie zdecydowali się stanąć przed ołtarzem.