"Irena" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. O kobiecie, której świat nie może zapomnieć [RECENZJA]

Teatr Muzyczny w Poznaniu to ważna scena na polskiej mapie teatru muzycznego i musicalowego. Ostatnie lata to pasmo sukcesów, które w końcu zostało zauważone także przez lokalne władze. W efekcie już niedługo poznański teatr przeniesie się do nowej, imponującej siedziby, która powstanie na prestiżowej działce w ścisłym centrum stolicy Wielkopolski.