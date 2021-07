Isaiah Stokes usłyszał zarzuty. Został oskarżony o morderstwo

Stokes jest oskarżony o strzelanie z pistoletu do samochodu zaparkowanego na Jamajce, jednej z dzielnic nowojorskiego Queens, trafiając Jonesa. 37-letni mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń. - Przemoc z użyciem broni jest zbyt powszechna w naszych dzielnicach - powiedziała prokurator okręgowa Melinda Katz w swoim oświadczeniu. - Nie pozwolimy, aby stało się to normą - dodała. Następny termin rozprawy sądowej dla aktora wyznaczono na 19 lipca. Grozi mu do 25 lat więzienia.