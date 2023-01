Ivan Komarenko dziękuje Grzegorzowi Braunowi. I śpiewa, że "covid to tylko gra"

Trzeba wiedzieć, że przekonania antyszczepionkowe idą u Komarenki ręka w rękę z sympatiami prorosyjskimi. Na Instragramie piosenkarz reklamuje nowy album, dodając do wpisu trzy bardzo charakterystyczne hashtagi (robi to zresztą od dawna): #своихнебросаем (swoich nie zostawiamy); #георгиевскаяленточка (wstęga św. Jerzego) oraz #триколор (trzykolorowa flaga Rosji). "Swoich nie zostawiamy" to oczywiście hasło armii rosyjskiej mordującej Ukraińców; z kolei wstęga Św. Jerzego to rosyjski symbol wojskowy, składający się z czarnych i pomarańczowych pasów. To raczej jasna wskazówka po czyjej stronie leżą sympatie piosenkarza. Stąd też wpisy ludzi sugerujące, żeby raczej wracał do Rosji.