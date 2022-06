Ivan Komarenko świadomie łamał przepisy. Już poznał wyrok sądu

- To nie koronawirus nam zagraża, ale totalitarne rządy. Walczmy o wolność, drapieżcy chcą nam ją zabrać - tak Ivan Komarenko mówił do zgromadzonych 10 października we Wrocławiu tłumu antyszczepionkowców, którzy zebrali się na rynku, nie zważając na ówczesne zalecenia epidemiczne. Artysta zaśpiewał też kilka piosenek, w tym jedną okolicznościową z wyraźnym antycovidowym przesłaniem.