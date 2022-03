Ivan Komarenko wreszcie wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie. I to był błąd

Dodał, że kilka lat temu nagrał antywojenną piosenkę, jednak nie stała się ona hitem. Obwinił za to media. "Sześć lat temu, ogromnym wysiłkiem, również finansowym, nagrałem piosenkę 'I chociaż ptaki odleciały', antywojenny utwór na rzecz pojednania narodów Ukrainy i Rosji. Odwiedziłem Berlin, Moskwę i Kijów. Zainteresowanie mediów było śladowe. Piosenka i teledysk nie przebiły się do żadnych rozgłośni ani stacji telewizyjnych. Gdzie byliście WÓWCZAS? Gdy konflikt dopiero się tlił, a żołnierze obu stron celowali głównie nie w siebie tylko obok, zaledwie zaznaczając wystrzałami swoją obecność. Jakoś was to wtedy nie interesowało" - stwierdził, oskarżając Polaków o obojętność.