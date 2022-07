Ivana Trump nie żyje. Przez 15 lat była żoną Donalda Trumpa

Ivana Trump została znaleziona nieprzytomna w swoim nowojorskim mieszkaniu przez gosposię, która natychmiast wezwała pogotowie. Z nieoficjalnych informacji, pozyskanych przez "Dailymail" wynika, że Trump dostała ataku serca i spadła ze schodów. Tego dnia miała umówioną wizytę u fryzjera, do którego chodziła co tydzień od 20 lat, aby zrobić sobie autorską "Ivana Classic". Dzień później chciała wylecieć na wakacje do Saint Tropez.