Iwan Komarenko zachwala sposoby na rosyjskie upały. Internauci: "słaba prowokacja"

Raz po raz chwali się podróżami czy też tym, jak spędza wakacyjny sezon. Lato - także w Rosji jest upalne. Piosenkarz podzielił się więc swoim sposobem na wysokie temperatury. "To są moje środki zaradcze przeciw upałowi. Rzeczywiście jest bardzo gorąco. Orzeźwiający gazowany napój "Bajkał" o cedrowym smaku jest najlepszy. Jeśli ktoś był we Włoszech albo na Malcie i próbował napój Kinnie, to wie o czym mówię. Bardzo zbliżony w smaku. Pepsi też może być. Kawior dla koneserów? Jak najbardziej zwłaszcza że w Rosji jest go bardzo dużo i jest on nieprawdopodobnie tani" - zachwala.