Iwona Cichosz stanowczo odpowiedziała fanom na pytanie, czy jej synek jest głuchoniemy

Fani chcieli wiedzieć, czy jej synek jest głuchoniemy. Aktorka odpowiedziała

"Antoś słyszy. Taką odpowiedź dostaliśmy od lekarzy, jak badali jego słuch i póki co to faktycznie reaguje na dźwięki, na to co do niego mówimy itd. Tylko błagam Was, nie piszcie mi wiadomości typu "Oh, to cudownie, że słyszy", "Dobrze, że nie odziedziczył po Was głuchoty" itd... Dlatego, że dla nas naprawdę nie ma znaczenia, czy słyszy, czy nie, bo nie jest to dla nas najważniejsze (wiem, niektórych może szokować nasze nastawienie). Synek i tak nauczy się języka migowego od nas (to jest podstawa, by nawiązać z nim więź), a poprawną mowę nauczy się od rodziny po stronie męża, w przedszkolu, otoczenia itd." - czytamy w opisie.