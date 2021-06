Wokalistka Iwona Kompala, którą dobrze znają widzowie "Must be the music" oraz fani Eurowizji, została żoną. Poślubiła uznanego sportowca Patryka Piaseckiego, olimpijczyka z Pekinu. Panna młoda pochwaliła się w sieci zdjęciami oraz nagraniami z wyjątkowego dnia.