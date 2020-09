Iwona Pavlović wspomina swój ślub: "Wylałam wiele łez"

– To był jeden z piękniejszych dni w moim życiu. Wymarzony, bardzo spokojny, bo nasza miłość właśnie taka jest – wyważona i dojrzała. Pamiętam, że tego dnia, kiedy rano wstałam, byłam wśród przyjaciół i rodziny. Oczywiście, byłam trochę zestresowana, bo to był mój drugi ślub, ale czułam się wyjątkowo, Ewa Minge uszyła mi przepiękną, czerwoną sukienkę. Mariusz Przybylski uszył Wojtkowi garnitur. Wyglądaliśmy elegancko i dostojnie – wspomina Pavlović.

ZOBACZ TAKŻE: Iwona Pavlović o Julii Wieniawe: "Współczuję jej presji"

– Popłakałam się już w czasie składania przysięgi, bo to nie są dla mnie słowa, które rzuca się na wiatr. Ja naprawdę się wzruszyłam. Wszystko było perfekcyjnie, aż do czasu, gdy wyszliśmy z urzędu. Do ślubu jechaliśmy czarnym range roverem, a później okazało się, że naszego auta już nie ma. Czekała na nas biała kiczowata limuzyna. Najpierw się zdenerwowałam, ale po chwili pomyślałam, że to zbyt piękny dzień i muszę odpuścić – wspomina "Czarna Mamba".