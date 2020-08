Iwona Węgrowska bardzo pragnie ponownie zostać mamą. Kilkukrotnie poroniła

Iwona Węgrowska ostatnimi czasy ma sporo powodów do radości. Kilka tygodni temu zaprezentowała fanom klip, a już za chwilę wyda kolejny utwór. W dodatku zniesienie obostrzeń umożliwia jej powrót do koncertowania. Jednak największe zmiany nastąpiły w życiu prywatnym artystki.

"Kiedy tak bardzo się starałam i bardzo chciałam zajść w ciążę, niestety nie udawało się. Przeszłam trzy poronienia. Kiedy moja głowa zupełnie odpuściła, zajęłam się pracą, tym co kocham najbardziej, to stał się cud! Po prostu któregoś dnia źle się poczułam, kupiłam test i okazał się pozytywny" - wyznała na Instagramie.

"Dzieci to wyjątkowy dar od Boga. Moje marzenie się spełniło i bardzo bym chciała, by wszystko było ok. Zostać mamą po raz drugi? Wow, nawet sobie nie wyobrażacie jaka jestem szczęśliwa. Jeszcze z mężczyzną, którego się kocha nad życie. Nie może być lepiej. My naprawdę do siebie bardzo pasujemy. Chciałabym pracować do końca. Przede mną premiera drugiego singla 'Niebo Damy'. W listopadzie trzeci utwór 'Spokój'. Będzie się działo" - dodała.