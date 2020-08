Iwona Węgrowska jest w ciąży. Poszła na pokaz mody

Iwona Węgrowska ostatnimi czasy ma sporo powodów do radości. Kilka tygodni temu zaprezentowała fanom klip, a już za chwilę wyda kolejny utwór. W dodatku zniesienie obostrzeń umożliwia jej powrót do koncertowania. Jednak największe zmiany nastąpiły w życiu prywatnym artystki. Piosenkarka niedawno poinformowała fanów, że spodziewa się dziecka. Węgrowska wzięła udział w charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy dzieciom". Jako że to dopiero 2. miesiąc, brzuszka ciążowego jeszcze nie widać. Ale Węgrowska wyglądała promiennie.