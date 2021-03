Iwona Węgrowska jest w żałobie. Straciła bardzo bliskiego przyjaciela

Iwona Węgrowska to popularna polska piosenkarka, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Bar". W 2004 r. dołączyła do zespołu Abracadabra, a 4 lata później zdecydowała się na karierę solową. Wokalistka na swoim koncie ma dwa albumy studyjne. Na pierwszym znalazła się piosenka "Pokonaj siebie", którą wykonała z zespołem Feel. Gwiazda nagrywała z wieloma polskimi artystami. Współpracowała m.in. z Piotrem Rubikiem, Magdą Femme, Liroyem i DKA.

" Niestety, serce Mojego Dziecka przestało bić. To dla mnie trudny moment i bardzo ciężko mi o tym pisać i mówić. Nie mogę się pozbierać od paru dni i nie mogę znieść pytań jak dzidziuś. To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne. To wszystko, co mogę powiedzieć teraz" - pisała wówczas piosenkara.