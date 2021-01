Iza Zwierzyńska opowiedziała o nowym partnerze. Rozwód w toku

W 2013 r. gwiazda serialu "Barwy szczęścia" wzięła ślub ze Stanisławem, z którym ma synka . Jakiś czas temu wyszło jednak na jaw, że Izabela Zwierzyńska rozstała się z mężem i znów jest szczęśliwie zakochana . Do tej pory aktorka nie komentowała swojego życia prywatnego. Dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć o rozwodzie i nowym ukochanym. Okazuje się, że uczucie zakwitło poza granicami kraju.

- [Poznaliśmy się - przyp. red.] u wspólnych znajomych w Londynie , tuż przed pandemią. Zaczęło się od przyjaźni. Później wróciłam do Polski, a nasze kontakty ograniczyły się do rozmów telefonicznych i czatu w internecie. Ponownie spotkaliśmy się w lipcu i wtedy ta znajomość zaczęła zmieniać się w związek - powiedziała w rozmowie z "Twoim Imperium".

Izabela Zwierzyńska opowiedziała też o rozstaniu z mężem. - Sprawa rozwodowa toczy się bardzo długo , ale i mąż, i ja poszliśmy swoimi drogami. Tak się nam życie ułożyło, niestety - zdradziła aktorka i przyznała, że poważnie myśli o wyprowadzce do Londynu.

- Bardzo bym tego chciała. Po to studiowałam w Londynie, by spróbować swoich sił i tam. Nie chcę wywierać na siebie presji, z drugiej strony chcę dać sobie szansę. Gdybym tego nie spróbowała, czułabym się tak, jakbym zrobiła tort i go nie zjadła - podsumowała Zwierzyńska.