Izabela Janachowska nie chce ukrywać twarzy synka. "Wykończyłoby mnie to"

- Stwierdziłam, że my jesteśmy wiecznie w takim pędzie i mamy tyle obowiązków na głowie, że jeszcze dołożenie sobie takiej rzeczy typu: "Nie pokazuj twarzy dziecka, jak coś nagrywasz. Kontroluj, żeby on stał tyłem". Mnie to by po prostu wykończyło - wyznała celebrytka.