Izabela Kuna była pogodynką. "Kiepsko mi szło"

Kuna ma dziś na swoim koncie mnóstwo ról w popularnych filmach i serialach. Od "Klanu", "Barw szczęścia", "Kleru", po serię "Listy do M", "Singielkę" i najnowszy serial z jej udziałem – "Archiwista". Od wczesnych lat 90. grała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Zanim stała się znana i rozpoznawalna, próbowała też swoich sił w telewizyjnej prognozie pogody.

W rozmowie z "Plejadą" Kuna wyznała, że było to 25 lat temu, czyli niedługo po skończeniu PWSFTviT w Łodzi (1993). - Wygrałam casting. Zgłaszałam się wszędzie, gdzie się dało. Podchodziłam do tego jak do zadania aktorskiego. Ale kiepsko mi szło – mówiła 50-latka.