Ona nie dałaby rady w tym zawodzie. Aktorka przyznała to wprost

Marta Żmuda-Trzebiatowska od 2018 r. wciela się w rolę doktor Hanny Sikorki w serialu "Na dobre i na złe". Początkowo jej bohaterka pojawiła się w Leśnej Górze w charakterze pacjentki, ale szybko dołączyła do załogi szpitala. Fani medycznej telenoweli telewizyjnej Dwójki polubili nową postać, podobnie jak sama aktorka, do czego przyznała się w jednym z ostatnich postów na Instagramie. "Sikorka. To już trzy lata z tą postacią i wciąż lubię ją grać" - napisała obok czarno-białego zdjęcia z planu serialu. Przy okazji podzieliła się z fanami ciekawą refleksją.