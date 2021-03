Izabela Trojanowska odpowiada na plotki o romansie. "Przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku"

Od pewnego czasu tabloidy są zainteresowane życiem prywatnym Trojanowskiej, a w szczególności jej znajomością z Janem Piechocińskim. Aktorzy od lat grają parę w najdłużej emitowanym polskim serialu, "Klanie". Kilka lat temu paparazzi przyłapali serialowe małżeństwo Nowaków na popijaniu wina na charytatywnym bankiecie. Ktoś rzekomo widział Piechocińskiego wchodzącego późnym wieczorem do budynku, w którym mieszka Izabela Trojanowska, a ktoś inny na łamach jednego z brukowców, że był świadkiem, jak serialowy gwiazdor obejmował aktorkę.

Sami zainteresowani przez dłuższy czas milczeli, gdy pytano ich, jak bardzo zaawansowana jest ich relacja. Do całej sytuacji ponownie odniosła się Izabela Trojanowska w rozmowie z "Twoim Imperium".

- Nie wiem, skąd biorą się takie informacje. Trudno odnosić mi się odnosić do nich, podobnie jak do pojawiających się co jakiś czas plotek, że mój menedżer jest moim mężem lub kochankiem - komentuje aktorka.