Izabela Trojanowska padła ofiarą bolesnej plotki. Pisali, że wyjechała do Niemiec grać w filmach dla dorosłych

Lecz chociaż pierwsze wrażenie nie było pozytywne, z czasem Izabela i Marek bardziej się do siebie zbliżyli i zostali przyjaciółmi. Starszy o pięć lat chłopak pomagał Izie w nauce i kibicował jej karierze (to on poznał dziewczynę z Romualdem Lipko z Budki Suflera). Uwielbiali ze sobą rozmawiać, łączyła ich też miłość do muzyki. Siedem lat później wzięli ślub.