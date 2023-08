Izabela Trojanowska chciała być zakonnicą. Jej plany zmienił przyszły papież

Nastoletnia Izabela poszła za ciosem i wygrała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, a także zdobyła nagrodę za debiut w Opolu. Później wystąpiła w programie Telewizyjna Giełda Piosenki, za co została wyrzucona z liceum. Przeprowadziła się do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę i zawiesiła karierę muzyczną po nieprzychylnych recenzjach prasowych. Z czasem jednak wróciła do śpiewania i rozpoczęła karierę aktorską, która trwa do dziś.