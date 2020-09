Rozpalała zmysły Polaków. I Polek. Słały niemoralne propozycje

Izabela Trojanowska - jak wszyscy wiedzą - to nie tylko piosenkarka, ale i aktorka. Debiutowała przeszło 40 lat temu, więc 2020 rok to dobry czas na wspominki. Trojanowska zgodziła się udzielić obszernego wywiadu Leszkowi Gnoińskiemu do biograficznej książki. W "Trojanowskiej" artystka rozlicza się ze swoją przeszłością, która miała swoje blaski i cienie.