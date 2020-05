Przyjaciele drżą o Trojanowską. Boją się nawrotu choroby

Izabela Trojanowska ma trzydziestoletnią córkę. Roxana studiowała w Wiedniu, teraz mieszka i pracuje w Berlinie. Do tej pory matka z córką często się widywały, w końcu między dwiema stolicami jest naprawdę niewielka odległość i sporo połączeń lotniczych i kolejowych. Niestety pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość. Granice są zamknięte. Gdyby Roxana zdecydowała się przyjechać do Polski, musiałaby przejść dwutygodniową kwarantannę i nie wiadomo, czy udałoby się jej wrócić do Niemiec.