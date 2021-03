Izabella Krzan odsłoniła płaski brzuch. Tak czeka na wiosnę

Izabella Krzan to jedna z najbardziej atrakcyjnych i lubianych prezenterek w polskiej telewizji. Gdy w 2016 r. zdobyła tytuł Miss Polonia, nikt nawet nie przypuszczał, że tak świetnie odnajdzie się przed kamerą. A jednak! 26-latka nie tylko współprowadzi największe imprezy stacji, ale również "Koło Fortuny" i "Czar Par". Niedawno dołączyła do grona gospodarzy "Pytania na śniadanie" i coś nam mówi, że to jeszcze nie koniec.