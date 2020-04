Izabella Krzan w bikini. "Afrodyta wyszła z wody"

Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 r. i prezenterka telewizyjna związana z TVP. Prowadziła m.in. "Czar par" i "Koło fortuny". Zdążyła podpić serca telewidzów, a na Instagramie obserwuje ją ponad 160 tys. fanów. Krzan, podobnie jak inni koledzy po fachu, postanowiła wykorzystać swoją popularność, by namawiać ludzi do pozostania w domach w czasie pandemii koronawirusa.