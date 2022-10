Izabella Krzan w skąpym bikini. To ostatnie takie zdjęcie

Izabella Krzan od jakiegoś czasu przebywała na wakacjach na Bali, racząc fanów kolejnymi zdjęciami w bikini na Instagramie. Celebrytka zrobiła to po raz kolejny, ale w opisie zdradziła, że wraca już do Warszawy. Przy okazji w jednym z komentarzy odniosła się do porównania z Marceliną Zawadzką.