Izabella Miko pokazała się w bikini. I pisze o boskiej mocy

Iza Miko na swoim instagramowym profilu publikuje zdjęcia, które często okrasza tekstami dotyczącymi duchowości. Teraz nie było inaczej. Aktorka pochwaliła się prywatną minisesją w bikini, jednak nie tylko po to, by pokazać smukłą figurę, płaski brzuch czy zgrabne nogi. Gwiazda miała w tym głębszy sens. Do zdjęć dodała wpis dotyczący samolubnych celów i boskiej mocy.